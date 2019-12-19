Никополь предновогодний: за "пять минут" до открытия елки (фото)

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Сегодня, 19 декабря, в День святого Николая, на Европейской площади в Никополе открывают главную елку города. Новогодний городок принял своих первых посетителей. NikopolNews побывал на мероприятии и делится впечатлениями.

Елка в этом году в Никополе новая. Ее приобрели более чем за 300 тысяч гривен. Это искусственная конструкция, украшенная достаточно лаконично. Напомним, в прошлом и позапрошлом году на елку вешали поделки детей, что вызвало шквал критики. Сейчас на «ветках» только одинаковые шары, снежинки и гирлянды.

На площади установили Домик Деда Мороза, Рождественский вертеп и несколько фотозон. Гости праздника делают первые предновогодние снимки на память.

Неутомимый паровозик «Чух-Чух» традиционно катает маленьких пассажиров

Дети постарше тоже не скучают. Скоро начнется веселье

Мясо и плов на костре, медовуха — это традиционные «приманки» для взрослых гостей праздника

Ну, и олени — куда без них?

Идет подготовка к концерту. Он начнется вот-вот

Фишка праздника этого года: Новогодний автопробег. Среди этих машин потом выберут самую нарядную



А это «участницы» еще одного нового конкурса «Наряди елочку»





Оригинально:)

Cамая оригинальная

На площади много семей с детьми

А дворники — на «страже порядка»

О том, как прошло открытие главной елки, читайте в следующем репортаже на Nikopolnews