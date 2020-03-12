У Києві хочуть заборонити фотографуватися з тваринами за гроші

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До Київської міської ради подали проєкт, який передбачає обмеження на відео- та фотопослуги з використанням тварин у столиці. Про це NNS дізналася з повідомлення hromadske.

Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті Київради.

До проєкту долучили звернення трьох громадських організацій, які наголошують, що тварини дуже страждають, а фотографи утримують їх у жахливих умовах. Водночас податки за таку діяльність до міського бюджету, скоріш за все, не надходять.

За подібні речі пропонують штрафувати. Так, у проєкті просять Національну поліцію посилити контроль та адміністративну відповідальність за подібні речі.

Контролювати виконання рішення буде постійна комісія міськради з питань екологічної політики.

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