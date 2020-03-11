В одеському будинку під шаром "совкової" штукатурки знайшли старовинні українські фрески (фото)

- 11 бер. 2020
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В одному зі старих будинків у центрі Одеси на стінах виявили фрески з українськими мотивами. Про це пише OBOZREVATEL з посиланням на Facebook-сторінку краєзнавця Дмитра Жданова, інформує NNS.
Шар штукатурки було завдано на стіну квартири будинку №3 на вулиці Затишній ще в радянські часи. Тому, швидше за все, стіна була розписана до 1917 року.
«Фрески знайдені під "совковою" штукатуркою. Вулиця Уютна», – підписав Жданов світлини.
На фресках з українськими мотивами зображені люди в національному вбранні – вишитих сорочках і шароварах, козаки верхи на конях і косарі.
Автора фресок, на жаль, сьогодні встановити практично неможливо.
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