29-річна жінка одружувалася з чоловіками за 5000 доларів, аби допомогти їм втекти за кордон

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передають «Новини України – НСН».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 29-річній жінці в організації та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод, вчинених з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Допомагала втекти за кордон: викрито схему втечі ухилянтів за 5000 доларів США через фіктивний шлюб

Фігурантка кримінального провадження — мешканка с. Андрушівка Вінницької області, яка має другу групу інвалідності. За даними слідства, жінка розміщувала оголошення в групі у соціальній мережі «Facebook» з метою укладання фіктивного шлюбу з чоловіками для уникнення ними мобілізації з подальшим виїздом за кордон.

Підозрювана самостійно приїжджала з Вінниччини до «клієнтів» для оформлення «шлюбу» за місцем їх проживання.

За таку «послугу» фігурантка оголошувала ухилянтам суму у розмірі 5000 доларів США.

Правоохоронці викрили жінку у Харкові після укладення фіктивного шлюбу з черговим «клієнтом».

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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