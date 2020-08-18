Ціни на продукти та паливо в ОРЛО – моніторинг ЗМІ

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Журналісти зібрали інформацію щодо цін на продукти і деякі товари першої необхідності, а також на паливо в ОРЛО, а саме в Луганську. Про це NNS повідомляє з посиланням на cxid.info.

Станом на 18 серпня 2020 року в Луганську діють такі середні ціни на продукти:

Хліб житньо-пшеничний 1 шт. - 13 рублів,

картопля 1 кг - 23 рублі,

морква 1 кг - 30 рублів,

капуста 1 кг - 25 рублів,

цибуля 1 кг - 17 рублів,

буряк 1 кг - 21 рубль,

сіль 1 кг - 14 рублів,

молоко 1 л - 40 рублів,

мука пшенична в/с 1 кг - 17,6 рублів,

м’ясо птиці (тушка) 1 кг - 130 рублів,

свинина 1 кг - 280 рублів,

яловичина 1 кг - 330 рублів,

сало свіже 1 кг - 200 рублів,

цукор-пісок 1 кг - 36 рублів,

рис 1 кг - 64 рубля.,

крупа гречана 1 кг - 69 рублів,

крупа манна 1 кг - 27 рублів,

макаронні вироби 1 кг - 35 рублів,

1 десяток яєць - 45 рублів,

Олія соняшникова 1 літр - 76 рублів,

масло вершкове 1 кг - 400 рублів,

чай 100 г - 45 рублів.

Товари першої необхідності:

мило туалетне 100 г - 24 рубля,

мило господарське 100 г - 12 рублів,

порошок пральний 450 г - 55 рублів,

шампунь 250 мл - 80 рублів,

зубна паста 50 мл - 35 рублів,

туалетний папір 1 р. — 12,5 рублів,

сірники 1 коробок. - 1,3 рубля.

Інформація про ціни на паливо на автозаправних станціях міста Луганськ:

АН 92 - 46 рублів за 1 л,

АИ 95 - 50,5 рублів за 1 л,

ДТ - 49 рублів за 1 л,

газ (пропан-бутан/метан) - 32/19 рублів за 1 л.

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