Ціни на продукти та паливо в ОРЛО – моніторинг ЗМІ

- 18 серп. 2020
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Журналісти зібрали інформацію щодо цін на продукти і деякі товари першої необхідності, а також на паливо в ОРЛО, а саме в Луганську. Про це NNS повідомляє з посиланням на cxid.info.
Станом на 18 серпня 2020 року в Луганську діють такі середні ціни на продукти:
- Хліб житньо-пшеничний 1 шт. - 13 рублів,
- картопля 1 кг - 23 рублі,
- морква 1 кг - 30 рублів,
- капуста 1 кг - 25 рублів,
- цибуля 1 кг - 17 рублів,
- буряк 1 кг - 21 рубль,
- сіль 1 кг - 14 рублів,
- молоко 1 л - 40 рублів,
- мука пшенична в/с 1 кг - 17,6 рублів,
- м’ясо птиці (тушка) 1 кг - 130 рублів,
- свинина 1 кг - 280 рублів,
- яловичина 1 кг - 330 рублів,
- сало свіже 1 кг - 200 рублів,
- цукор-пісок 1 кг - 36 рублів,
- рис 1 кг - 64 рубля.,
- крупа гречана 1 кг - 69 рублів,
- крупа манна 1 кг - 27 рублів,
- макаронні вироби 1 кг - 35 рублів,
- 1 десяток яєць - 45 рублів,
- Олія соняшникова 1 літр - 76 рублів,
- масло вершкове 1 кг - 400 рублів,
- чай 100 г - 45 рублів.
Товари першої необхідності:
- мило туалетне 100 г - 24 рубля,
- мило господарське 100 г - 12 рублів,
- порошок пральний 450 г - 55 рублів,
- шампунь 250 мл - 80 рублів,
- зубна паста 50 мл - 35 рублів,
- туалетний папір 1 р. — 12,5 рублів,
- сірники 1 коробок. - 1,3 рубля.
Інформація про ціни на паливо на автозаправних станціях міста Луганськ:
- АН 92 - 46 рублів за 1 л,
- АИ 95 - 50,5 рублів за 1 л,
- ДТ - 49 рублів за 1 л,
- газ (пропан-бутан/метан) - 32/19 рублів за 1 л.
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