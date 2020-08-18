Ціни на продукти та паливо в ОРЛО – моніторинг ЗМІ

18 серп. 2020
Перегляди: 176

Завантажте мобільний додаток сайту

Журналісти зібрали інформацію щодо цін на продукти і деякі товари першої необхідності, а також на паливо в ОРЛО, а саме в Луганську. Про це NNS повідомляє з посиланням на cxid.info.

Станом на 18 серпня 2020 року в Луганську діють такі середні ціни на продукти:
  • Хліб житньо-пшеничний 1 шт. - 13 рублів,
  • картопля 1 кг - 23 рублі,
  • морква 1 кг - 30 рублів,
  • капуста 1 кг - 25 рублів,
  • цибуля 1 кг - 17 рублів,
  • буряк 1 кг - 21 рубль,
  • сіль 1 кг - 14 рублів,
  • молоко 1 л - 40 рублів,
  • мука пшенична в/с 1 кг - 17,6 рублів,
  • м’ясо птиці (тушка) 1 кг - 130 рублів,
  • свинина 1 кг - 280 рублів,
  • яловичина 1 кг - 330 рублів,
  • сало свіже 1 кг - 200 рублів,
  • цукор-пісок 1 кг - 36 рублів,
  • рис 1 кг - 64 рубля.,
  • крупа гречана 1 кг - 69 рублів,
  • крупа манна 1 кг - 27 рублів,
  • макаронні вироби 1 кг - 35 рублів,
  • 1 десяток яєць - 45 рублів,
  • Олія соняшникова 1 літр - 76 рублів,
  • масло вершкове 1 кг - 400 рублів,
  • чай 100 г - 45 рублів.

Товари першої необхідності:

  • мило туалетне 100 г - 24 рубля,
  • мило господарське 100 г - 12 рублів,
  • порошок пральний 450 г - 55 рублів,
  • шампунь 250 мл - 80 рублів,
  • зубна паста 50 мл - 35 рублів,
  • туалетний папір 1 р. — 12,5 рублів,
  • сірники 1 коробок. - 1,3 рубля.

Інформація про ціни на паливо на автозаправних станціях  міста Луганськ:

  • АН 92 - 46 рублів за 1 л,
  • АИ 95 - 50,5 рублів за 1 л,
  • ДТ - 49 рублів за 1 л,
  • газ (пропан-бутан/метан) - 32/19 рублів за 1 л.

Раніше ми повідомляли: Акции в супермаркетах АТБ с 19 по 25 августа

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

Автор: NNS - Національна служба новин

На Дніпропетровщині 7-річний хлопчик потонув у перший день відпочинку у "таборі" (відео)

На Дніпропетровщині 7-річний хлопчик потонув у перший день відпочинку у &quot;таборі&quot; (відео)
На Дніпропетровщині сталася страшна трагедія. Потонув семирічний хлопчик, який відпочивав у таборі, якщо його так можна назвати. Про це першим повідомив начальник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач, а потім інформацію активно розповсюджували регіональні ЗМІ.
Докладніше

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі