На Дніпропетровщині цьогоріч планують почати будівництво трьох заводів

Завантажте мобільний додаток сайту

Як стало відомо NNS, в індустріальному парку «Павлоград» що на Дніпропетровщині планують почати будівництво трьох заводів. Про це повідомляє #ШоТам з посиланням на прес-службу Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Цьогоріч на території індустріального парку «Павлоград» планують почати будівництво трьох заводів. Першого — вже навесні. Ще два підприємства зараз на стадії проєктування», — інформують в ДніпрОДА.

Заводи, які планують звести у Павлоградському індустріальному парку, стануть першими, що з’являться на промислових майданчиках регіону. Зокрема, наразі на стадії проєктування — два підприємства. Одне з них буде генерувати «зелену» електроенергію. Інше — вироблятиме промислові гази.

«Виробництво буде повністю безпечним. Відповідатиме усім екологічним нормам. Такою є концепція індустріальних парків», — сказав директор інвестиційно-інноваційного центру Дніпропетровської ОДА Олександр Коломійцев.

Індустріальний парк «Павлоград» має найбільший потенціал серед інших промислових майданчиків України. Його площа — 250 га, з можливістю розширення до 1 тис га.

Читайте ще: На Дніпропетровщині судитимуть в’язня за вбивство конвоїра при спробі втечі.