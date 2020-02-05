На Дніпропетровщині судитимуть в’язня за вбивство конвоїра при спробі втечі

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При спробі до втечі, довічно ув'язнений убив конвоїра — 21-річного солдата Національної гвардії України. Тепер злочинець знову постане перед судом. Про це NNS стало відомо з повідомлення прес-служби прокуратури Дніпропетровської області.

Подія трапилася 25 жовтня 2019 року у поїзді «Маріуполь-Львів».

«44-річний чоловік, засуджений до довічного позбавлення волі за скоєння особливо тяжких злочинів, під час етапування потягом з м. Запоріжжя до м. Дніпро, здійснив спробу втечі з-під варти, та, скориставшись заздалегідь підготовленим пістолетом Carrera RS34, вбив солдата Національної гвардії України», — йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

«Синельниківською місцевої прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно в’язня за скоєння злочинів, передбачених ст.348, ч.1 ст.263 та ч.3 ст.15 ч.2 ст.393 КК України (вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків; придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, а також незакінчений замах на втечу з-під варти, поєднаний з використанням зброї із застосуванням насильства)», — інформують в прокуратурі.