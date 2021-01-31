Під Дніпром згоріла вантажівка з маргарином

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Під Дніпром співробітники Служби порятунку «101» ліквідували пожежу в авторефрижераторі, який перевозив маргарин, повідомляє NNS, посилаючись на ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

30-го січня о 17:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у вантажному автомобілі на автошляху М-18 «Харків–Сімферополь–Алушта–Ялта» поблизу села Шахтарське Синельниківського району.

За викликом направлено чергове відділення 48-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла під час руху в авторефрижераторі «МAN», який був завантажений харчовим продуктом – маргарин, вагою 20 тон.

Вогнем знищено колеса, внутрішнє обладнання вантажівки, пошкоджено зовнішню обшивку та продукцію. Загальна площа пожежі становить 15 кв. метрів.

Пожежу локалізовано о 18:15 та ліквідовано о 19:00.

Загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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