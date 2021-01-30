На Запоріжжі директорка здала до ломбарду шкільні ноутбуки

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На Запоріжжі слідчі підготували обвинувальний акт відносно директорки навчального закладу, яка привласнила кошти у сумі 55 тисяч гривень, повідомляє NNS , посилаючись на Національну поліцію у Запорізькій області. Посадовій особі загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Слідчим відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що 49-річна директорка одного з навчальних закладів селища міського типу Якимівка, зловживаючи своїм службовим становищем, здала до ломбарду шкільні ноутбуки, а гроші витратила на власний розсуд. Діями посадової особи відділу освіти селищної ради завдано збитків на суму близько 55 000 гривень. На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

29 січня, місцевою прокуратурою обвинувальний акт відносно директорки скеровано до Якимівського районного суду.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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