На Одещині директору дитячого будинку вручили підозру за розбещення дівчат 5-7 років

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Прокуратура Одещини вручила підозру Віктору Проценку — відстороненому директору спеціалізованого будинку дитини в Ізмаїлі. Його підозрюють у сексуальному насильстві та розбещенні трьох вихованок 5-7 років.

Про це hromadske повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Ірина Коваленко, передає NNS.

За версією слідства, директор дитячого будинку з червня 2018 року по серпень 2020 року, удень та ввечері, систематично приводив до свого службового кабінету трьох дівчат віком від п’яти до семи років під приводом перегляду мультфільмів, ігор, пригощання солодощами.

«Надалі керівник дитбудинку, використовуючи довіру, свій авторитет та вплив на малечу, їх залежне становище та неспроможність чинити опір, неодноразово вчиняв щодо дітей сексуальне насилля та розпусні дії»,

— зазначили в прокуратурі.

Слідство зазначає, що результати проведених експертиз дають підстави для оголошення підозри.

Найближчим часом суд обиратиме Віктору Проценку запобіжний захід, прокуратура наполягатиме на триманні під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Вперше про ймовірне розбещення дітей повідомила вихователька дитячого будинку та медсестра. Раніше в коментарі hromadske Віктор Проценко заперечував звинувачення та наголошував на тому, що діти сам просилися до нього в кабінет.

Відсторонений головний лікар Ізмаїльского спеціалізованого будинку дитини Віктор Проценко Фото: Вікторія Рощина/hromadske