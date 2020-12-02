Змусили обирати між вогнем та ударами по голові: підпалений хлопчик із Бердянська розповів подробиці інциденту (відео)

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12-річний хлопчик, якого в Бердянську Запорізької області підпалили його однолітки заради розваги та "крутого" відео, отримав 30% опіків тіла, зокрема геніталій.

Про це 1 грудня на своїй сторінці у Facebook розповіла волонтерка Злата Некрасова. Вона також розпитала дитину про інцидент і зняла розповідь хлопця на камеру, повідомляє «Обозреватель», передає NNS.

Жінка розповіла, що підліток, якого звуть Володимир, лікується з опіками ніг, рук, геніталій, сідниць. 1 грудня неповнолітнього перевели з Бердянська в медустанову в Запоріжжі.

Відомо, що компанія облила свого товариша рідиною, яка містить у собі понад 60% спирту, і підпалила сірниками.

За словами самого пацієнта, його приятелі запропонували йому або погодитися на підпал, або отримати 100 сильних ударів по голові. Підліток унаслідок погодився на перший варіант.

"Я пішов до друзів додому на ночівлю. Потім ми пограли інтернет-ігри і всяке таке. Потім Кирило згадав про самопал, це саморобний алкогольний напій... Вони облили мені штани. Вони хотіли спочатку трохи налити і загасити відразу...",

– розповів хлопчик на камеру.

"Мама одна виховує сина, тимчасово не працює, перебуває на обліку в центрі зайнятості. За два дні на лікування Вови вже було витрачено 7000 гривень і коштів у сім'ї більше немає",

– розповіла волонтерка.

Фото і відео Фейсбук/Злата Некрасова