У Бердянську діти підпалили однолітка, щоб зробити "круте" відео

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У Бердянську Запорізької області підлітки підпалили 12-річного хлопця. У такий спосіб діти намагалися зробити «круте» відео. За фактом події відкрите кримінальне провадження, з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області передає NNS.

«29 листопада близько 1 години ночі до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них доставили 12-річного хлопця з опіками тіла різного ступеня тяжкості»,

— повідомляють у поліції.

Правоохоронці встановили всіх учасників події. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як розповів потерпілий правоохоронцям, опіки він отримав внаслідок підпалу, який вчинили його друзі.

Працівники поліції з’ясували, що хлопець добровільно погодився на це, адже вся компанія намагалася зробити «круте» відео. Для цього двоє однолітків потерпілого зібралися за місцем мешкання одного з них, коли нікого з дорослих не було вдома, облили хлопця спиртом та підпалили. Весь процес знімали на телефон.

Підлітки пояснили, що сподівалися лише на вогонь, без опіків. Потім загасили товариша у ванній кімнаті, та злякавшись скоєного, відвели його додому.

Пізніше «швидку» викликала вже мати хлопця. На теперішній час дитина з тілесними опіками 2-го ступеня 30% тіла знаходиться в реанімаційному відділенні Бердянської дитячої міської лікарні.

Наразі співробітники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з батьками хлопців щодо посилення контролю по вихованню дітей та передали інформацію про вказану подію до відділу служби у справах дітей Бердянської міської ради.

Як передає «Обозреватель», у мережі залишилося коротке відео, де хлопчик з однолітками пив спиртні напої та говорив, що йому «скоро вмирати».