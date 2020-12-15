Жахлива ДТП на Київщині: серед загиблих підліток

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На автодорозі Київ-Знам’янка, що в Обухівському районі сталося зіткнення двох автомобілів «Renault» та «ВАЗ», внаслідок чого загинули люди. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Національну поліцію у Київській області.

На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини, медики.

Попередньо встановлено, що водій автівки «Renault» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «ВАЗ».

Внаслідок зіткнення 46-річний водій авто «ВАЗ» загинув на місці події, а його 14-річний пасажир - у кареті швидкої медичної допомоги.

Також, травми отримав й 47-річний водій легковика «Renault», його с численними тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п‘яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Усі автівки вилучено та доставлено на майданчик тимчасового тримання. Поліція встановлює всі обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди.