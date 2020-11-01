Власник бізнесу в Горлівці показав, що залишилось від його підприємства (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

Власник фірми з окупованої Горлівки Володимир Весьолкін показав фото суцільних руїн, що залишились від його підприємства. Фото чоловік виклав на своїй сторінці у Фейсбуці, - повідомляє NNS .

«Це моє приватне підприємство «Арго». Точніше те, що від нього залишилось. Раніше тут працювали люди за різними професіями. Люди отримували заробітну плату, а місто податки»,

– написав Весьолкін.

Чоловік нагадав, що до початку війни на Донбасі Горлівка була досить заможною.

«Потім прийшла до нас Росія. Ну, як прийшла – на танках приїхала. Обізвали нас «ДНР». І як наслідок – ні роботи, ні податків. Суцільні злидні»,

– додав Весьолкін.

Крім того, підприємець наголосив, що всі, хто там залишився і хоче прогодувати сім’ю має лише два шляхи: або шукати спосіб випадкового заробітку, або воювати на стороні окупантів.

Володимир повідомив, що на руїнах його підприємства загинули троє місцевих мешканців.

Вчора на залишках мого виробничого комплексу загинули троє місцевих жителів. Один з них навіть уродженець нашого Зайцевого, яке розташовано десь за 3-4 км від місця трагедії. Сумно.

- написав він.

Тим часом місцевий сайт окупованої Горлівки Горлівська Правда повідомляє, що 30 жовтня троє чоловіків загинули під час вибуху, який стався через необережне поводження зі зброєю.

Раніше ми повідомляли: У Росії тюремний наглядач жорстоко побив українського політв'язня