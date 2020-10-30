Від коронавірусу помер мер ще одного українського міста

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Життя ще одного мера в Україні забрав коронавірус. Від COVID-19 помер мер Новгород-Сіверського (Чернігівська обл.) Олег Бондаренко, якому було 47 років, повідомляє NNS з посиланням на Інтерфакс-Україна, який посилається на народного депутата від «Слуги народу» Максима Зуєва.

"Пішов з життя Олег Бондаренко, мер Новгород-Сіверського. Ковід. Щирі співчуття рідним і близьким. Царство небесне",

- написав нардеп у Facebook.

Бондаренко мав підтверджений діагноз - COVID-19. У нього була двостороння пневмонія.

Він займав посаду мера Новгород-Сіверського з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня він проходив кандидатом від партії "Рідний дім".

Це також підтверджує глава правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, зазначивши, що Бондаренко лідирував на виборах до місцевих органів влади.

"Трагічні вибори. Помер мер Новгород-Сіверського від ускладнень COVID-19, на Чернігівщині. За попередніми даними він був лідером гонки",

- написала Айвазовська.

Раніше ми повідомляли, що коронавірус забрав життя міського голови Борисполя