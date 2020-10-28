Від коронавірусу помер мер Борисполя

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Від коронавірусу помер міський голова Борисполя Анатолій Федорчук. Йому було 60 років. Про це NNS повідомляє з посиланням на колишнього народного депутата Ігора Мосійчука, який оприлюднив сумну новину на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Не дочекавшись закінчення підрахунку голосів і оголошення результатів виборів від COVID-19 помер чинний міський голова Борисполя Анатолій Федорчук, який згідно підрахунку вигравав виборчі перегони”,

– написав Мосійчук у Фейсбуці.

Посаду мера Борисполя Анатолій Федорчук обіймав з 2006 року. В коментарях люди пишуть, що разом з ним померла ціла епоха.

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