В Одесі помер член виборчої комісії: чекав черги і отримав інфаркт (відео)

- 28 жовт. 2020
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В Одесі помер 48-річний член виборчої комісії, котрий понад дві доби чекав черги на здачу протоколів. У нього трапився інфаркт. Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН та Суспільне Одеса.
Інцидент трапився в приміщенні мерії на вулиці Косівській, 2Д. У чоловіка стався гострий інфаркт міокарда. Сьогодні, 28 жовтня, о 08:45 його доправили до лікарні №1.
Також у чоловіка був набряк легенів. В нього зупинилося серце. Шпиталізованого намагалися врятувати за допомогою легенево-серцевої реанімаціі, але вона виявилася неефективною. О 09.35 констатували смерть.