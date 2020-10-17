На окупованому Донбасі зникла залізнична гілка на Москву

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Там, де була залізнична гілка, залишилися тільки шпали. Рейки зникли. Цей знімок з'явився в групі жителів окупованої Горлівки на Донеччині в соціальній мережі, - повідомляє NNS з посиланням на Факти.

«Бізнес по-горлівськи. Аборигени «ДНР» так піклуються про процвітання «молодої республіки», що розтягнули і продали на металобрухт цілу залізничну гілку. Видно, готуються до переходу на гужовий транспорт»,

- пише учасниця групи, яка розмістила знімок.

З коментарів під постом, випливає, що це ділянка головної залізничної гілки, що проходить через Горлівку, по якій потяги слідували на Київ і на Москву.

Серед учасників обговорення є навіть ті, хто пам'ятає, як зводили над цією гілкою арочні мости, що на фото.

Коментатори також констатують:

«Це урок тим, хто хотів тут Росію. Москві ви не потрібні. Потрібен тільки дармовий метал Донбасу. Хоч би все це скоріше закінчилося! Нічого буде вивозити, так може тоді і війна закінчиться?»

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