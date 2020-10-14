У Києві викрали автомобіль з автопарку офісу Генпрокурора

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У ніч на вівторок, 13 жовтня, в Києві невідомі викрали службовий автомобіль з автопарку офісу Генпрокурора. Про це NNS повідомляє з посиланням на Букви.

У оприлюдненому виданням документі сказано, що викрали автомобіль Toyota Camry з стоянки на вулиці Радунська, 9.

Цією машиною користувався начальник Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР та нагляду за його оперативними підрозділами ОГП Олександр Панов.

Про зникнення водій повідомив близько 7 ранку. Поліція встановила, що автомобіль був помічений на вулиці Пухівській близько 4 ранку.

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