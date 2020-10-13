В Дніпрі 8-річна дівчинка «замінувала» школу

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У Дніпрі учениця третього класу повідомила про неправдиве замінування школи, в якій навчається. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці уточнюють, що отримали повідомлення про замінування вчора о 15:20.

"З навчального закладу евакуювали 120 учнів і вчителів, після чого працівники вибухотехнічної служби обстежили будівлю школи та прилеглу територію. В результаті жодних вибухових або небезпечних пристроїв виявлено не було",

- йдеться у повідомленні.

Згодом було встановлено автора повідомлення. Восьмирічна дівчинка в присутності батьків та психолога розповіла, що це був жарт, а про його наслідки вона не здогадувалася. За неправдиве повідомлення про мінування школи батькам школярки загрожує штраф.

"Відносно батька дівчинки поліцейські з ювенальної превенції склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей)", - додали в поліції.

Поліція закликає батьків провести з дітьми бесіди про неприпустимість таких жартів та пояснити їм, що хибний виклик поліції є порушенням закону. Також за даний злочин передбачена кримінальна відповідальність за ст. 259 Кримінального кодексу України.

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