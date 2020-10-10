У Харкові дитину збили на «зебрі» (відео моменту)

- 10 жовт. 2020
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У Харкові на вулиці Дружби народів водій легкового автомобіля збив на пішохідному переході дитину. Про це в соцмережах повідомили очевидці, інформує NNS з посиланням на Хвилю.
Зазначається, що дитина переходила дорогу по «зебрі», коли її збив автомобіль. Повідомляється, що водій навіть не намагався зменшити швидкість.
Перед переходом один автомобіль пропустив хлопчика, а ось легковик маленького пішохода не пропустив.
Повідомляється, що з місця події водій зник, а першу допомогу постраждалому хлопчику надавали перехожі.
Зараз правоохоронці розшукують втікача, який збив дитину. Зазначається, що номер авто, що став винуватцем ДТП, відомо.
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