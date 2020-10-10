У Харкові дитину збили на «зебрі» (відео моменту)

Завантажте мобільний додаток сайту

У Харкові на вулиці Дружби народів водій легкового автомобіля збив на пішохідному переході дитину. Про це в соцмережах повідомили очевидці, інформує NNS з посиланням на Хвилю.

Зазначається, що дитина переходила дорогу по «зебрі», коли її збив автомобіль. Повідомляється, що водій навіть не намагався зменшити швидкість.

Перед переходом один автомобіль пропустив хлопчика, а ось легковик маленького пішохода не пропустив.

Повідомляється, що з місця події водій зник, а першу допомогу постраждалому хлопчику надавали перехожі.

Зараз правоохоронці розшукують втікача, який збив дитину. Зазначається, що номер авто, що став винуватцем ДТП, відомо.

Раніше ми повідомляли: На Вінничині авто влетіло в будівлю – є загиблі

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України