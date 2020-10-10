На Вінничині авто влетіло в будівлю – є загиблі

- 10 жовт. 2020
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У Вінницькій області BMW влетіла у будівлю – двоє осіб загинули на місці. Ще один пасажир BMW з отриманими травмами доставлений до районної лікарні, - повідомляє NNS з посиланням на Національну поліцію у Вінницькій області.
У селі Станіславчик Жмеринського району Вінницької області BMW влетіла у паркан та господарську будівлю місцевого жителя. Внаслідок ДТП двоє осіб загинули та одна травмувалась.
ДТП сталася 9 жовтня близько 13:30. За даними поліції, водій не впорався із керуванням, допустив зіткнення з парканом та господарською будівлею мешканця с. Станіславчик.
"Внаслідок ДТП 35-річний водій автомобіля, місцевий житель, та його 23-річний пасажир, мешканець с. Мала Жмеринка, загинули на місці події",
- йдеться в повідомленні.
Ще один пасажир BMW, 23-річний мешканець Станіславчика з отриманими травмами доставлений до районної лікарні.
Обставини автопригоди встановлює слідство.
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