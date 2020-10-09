На Донбасі підірвався пожежний автомобіль

- 09 жовт. 2020
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У Луганській області рятувальники, які їхали гасити пожежу, підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.
Один рятувальник та двоє працівників Державного лісомисливського господарства отримали контузію. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники їхали гасити пожежу, яка розповсюдилась від лінії розмежування між селами Болотяне та Сизе у Станично-Луганському районі.
Як передає Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства, постраждалих направили до Станично-Луганської районної лікарні. Автомобіль же настільки пошкодило, що він не підлягає ремонту.
Зазначається, що періодично на вибухових пристроях, яких уздовж лінії багато, підриваються й українські військові. За даними Міноборони за 2019 рік, на підконтрольній Україні території Донбасу заміновано приблизно 700 тисяч гектарів: 560 тисяч у Донецькій області та майже 120 тисяч у Луганській області. Ще тоді попереджали, що ці цифри приблизні.
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