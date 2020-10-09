Багатоповерхівка згоріла за кілька годин: у Південній Кореї внаслідок пожежі госпіталізували 88 осіб (фото)

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Майже 90 осіб постраждали внаслідок пожежі, що сталася в багатоповерхівці у Південній Кореї у місті Ульсан 9 жовтня. Про це УНН повідомляє із посиланням на Yonhap News Agency, передає NNS.

Більшість людей скаржилися на отруєння димом. Повідомлень про загиблих немає.

Повідомляється, що за словами офіційних осіб, у п'ятницю після майже 14 годин боротьби з вогнем пожежники повністю взяли під свій контроль 33-поверховий житловий будинок у південно-східному місті Ульсан.

"Сотні людей були евакуйовані і щонайменше 88 осіб були доставлені у лікарні для допомоги від отруєння димом, але, за словами офіційних осіб, випадків смерті не було",

- йдеться у повідомленні.

Також пожежники продовжували роботу, щоб запобігти повторному загорянню тліючих осередків при сильному вітрі, і шукати всіх, хто міг опинитися всередині.

"За словами офіційних осіб, у даний час проводиться розслідування, щоб з'ясувати, що стало причиною пожежі, і головне поліцейське управління Ульсана створило робочу групу, до якої увійшли 40 співробітників для розслідування, а також окрема група, що відповідає за підтримку постраждалих",

- зазначається у повідомленні.

Окрім того, прем'єр-міністр країни Чон Се Кюн закликав мобілізувати всі доступні ресурси для гасіння пожежі і забезпечити безпеку людей.