На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових (відео)

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На Житомирщині знайшли мертвими трьох військовослужбовців-контрактників. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію в Житомирській області.

Уранці 8 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіл трьох чоловіків в орендованій квартирі у с. Новоівницькому Андрушівського району. На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП області та Андрушівського відділення поліції.

Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 8:50.

Попередньо, колеги померлих виявили їх за місцем проживання. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з них виявлено не було.

Встановлено, що померлі – військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець м. Чернівців. Чоловіки проживали в орендованому помешканні, в якому їх і виявили.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.

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