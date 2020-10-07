Катастрофа Ан-26: комісія знайшла грубі порушення в організації польотів

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Під час розслідування авіакатастрофи Ан-26 виявили грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом, пише Громадське, передає NNS.

Про це повідомив голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи, віцепрем’єр-міністр Олег Уруський.

За його словами, це вдалося встановити завдяки розшифруванню бортових самописців.

«Повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів. Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по «ИКМ» (вимірювач крутного моменту). Це сталося внаслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна»,

— зазначив Уруський.

Також він додав, що комісія продовжує свою роботу, а Міністерство оборони України має завершити власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року. Орієнтовно 15 жовтня очікується початок виплат компенсацій сім’ям загиблих, зазначив Уруський.

6 жовтня на майдані Свободи в Харкові відбулась церемонія прощання із 25 військовими, які загинули в авіакатастрофі Ан-26. Раніше на Львівщині поховали курсанта Віталія Вільхового, який вижив, але помер у лікарні наступного дня після трагедії.

Що відомо про аварію?

Авіакатастрофа Ан-26 на Харківщині сталася надвечір 25 вересня. З 27 людей на борту (20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил і семеро офіцерів, ще одного курсанта не допустили до польоту) одразу після аварії вижили двоє.

Один із них (курсант зі Львова) помер у Харківській лікарні невідкладної медичної допомоги, інший (із Харківської області) перебуває у Харківському військовому шпиталі.

Володимир Зеленський доручив тимчасово призупинити польоти на всіх Ан-26 в Україні до з'ясування обставин трагедії.

Офіс генпрокурора порушив справи за статтею 416 Кримінального кодексу. Слідство у цій справі проводитиме Державне бюро розслідувань. Воно наразі перевіряє чотири версії того, що сталося.

Слідчі вже допитали понад 40 свідків, взяли ДНК родичів загиблих для експертизи, вилучили бортові самописці, які вже почали розшифровувати.