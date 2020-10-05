На Луганщині нова пожежа: детонують снаряди, вогонь наблизився до електростанцій

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На Луганщині 5 жовтня між населеними пунктами Нижньотепле та Артема виникла нова пожежа. Вогонь впритул наблизився до електростанцій, детонують снаряди, передає Громадське, інформує NNS.

Про це заявили у Станично-Луганській районній державній адміністрації.

Там повідомили, що вибухають нерозірвані раніше боєприпаси. Рятувальники наразі намагаються стримати пожежу.

«“Раптово” запалало навіть там, де не було пожеж у 2014 — 2015 роках після масштабних обстрілів з граду»,

— повідомили в райадміністрації.

Там наголосили, що пожежа є черговим підпалом.

Станом на 12:00 у ДСНС повідомляли, що з 9 основних осередків пожеж 7 осередків загасили повністю, ще 1 осередок локалізували. Пожежу в районі села Смолянинове намагаються локалізувати, але ситуація корельована, переконують рятувальники.

Що відомо про пожежі на Луганщині?

Масштабні пожежі виникли на Луганщині 30 вересня: загорілася суха трава та лісова підстилка. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався. Унаслідок пожеж загинули 11 людей. Жителів найближчих до осередків вогню населених пунктів евакуювали.

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Причини загоряння наразі невідомі. У штабі операції Об'єднаних сил заявили, що пожежі спричинили збройні провокації бойовиків. Поліція вже відкрила низку кримінальних проваджень за фактами пожеж.

Слідство перевіряє усі версії виникнення пожеж. Основні з них: обстріли бойовиків з непідконтрольної урядові території Луганської області, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Фото: ДСНС