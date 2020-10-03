Пожежі на Луганщині: зниклих безвісти людей знайшли мертвими

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Поліція повідомляє, що кількість загиблих внаслідок масштабних лісових пожеж в Луганській області зросла до 11 осіб. Рятувальники знайшли тіла чотирьох людей, яких раніше вважали зниклими безвісти, передає Громадське, інформує NNS.

Про це повідомляє речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.

«Співробітниками слідчо-оперативних груп, які продовжують проведення першочергових слідчих дій, а саме огляд місця події, допити потерпілих та свідків, виявлено у с. Сиротине та с. Воронове під завалами зруйнованих будинків тіла (фрагменти тіла) людей, які значились як безвісно зниклі»,

— йдеться в повідомленні.

Як пише Погукай, були знайдені тіла наступних людей:

Шушулкова Валентина Федорівна, 13.01.1938 р.н., смт. Воронове, провулок Піщаний, 5 (лежача після 3 інсультів, мешкала одна);

Андрієва Наталія Вікторівна, 25.01.1964 р.н., мешкала за адресою: с. Сиротине, вул. Дружби, 54а;

Помещик Світлана Архіпівна, 14.02.1947 р.н., с. Сиротине вул. Пушкіна, 27;

Чумак Любов Володимирівна, 03.08.1956 р.н., смт. Воронове, вул. Сонячна, 26.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, в області продовжують гасіння 7 осередків займання. Вчора, 2 жовтня, вдалося погасити вогонь біля села Чмирівка Старобільського району.

Найскладніша ситуація вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

Загалом вогонь пройшовся уздовж 20 гектарів. Під час гасіння евакуювали 150 людей.

Що сталося?

Масштабні пожежі виникли на Луганщині 30 вересня: загорілася суха трава та лісова підстилка. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється. Людей з найближчих населених пунктів евакуювали в Сєвєродонецьк і розмістили у спортзалах шкіл.

Причини загоряння наразі невідомі. У штабі операції Об'єднаних сил заявили, що пожежі спричинили збройні провокації бойовиків. Поліція вже відкрила низку кримінальних проваджень за фактами пожеж.

Слідство перевіряє усі версії виникнення пожеж. Основні з них: обстріли бойовиків з непідконтрольної урядові території Луганської області, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Також ми писали: Пожежі на Луганщині: Шмигаль не виключає умисні підпали