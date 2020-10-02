Пожежі на Луганщині: Шмигаль не виключає умисні підпали

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Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що розглядають кілька версій виникнення пожеж у Луганській області. Не виключають і підпали. Про це він розповів у коментарі РБК-Україна, передає NNS.

"Розглядаються (версії, - ред.) від підпалів до замикання мереж від сильного вітру. Тобто, версії різні і їх декілька",

- сказав глава уряду.

За словами прем'єр-міністра, винні понесуть кримінальну відповідальність.

"В такому випадку, оскільки нанесена значна шкода майну і здоров'ю громадян, є загиблі, тут мова йде про можливі умисні дії, що призвели до таких трагічних наслідків, в тому числі втрати життя людьми. Тут вже кримінальна площина, не просто штрафи",

- запевнив Шмигаль.

Він підкреслив, що об'єкти критичної інфраструктури не постраждали.

"Є відключення електромереж, але об'єкти критичної інфраструктури не постраждали. Їх вдалося захистити і врятувати: від військових об'єктів і до підстанцій, газових станцій, розподільних станцій. Усі ці об'єкти змогли захистити, і значних пошкоджень критичної інфраструктури в області немає",

- сказав глава КМУ.

Раніше глава Кабміну зазначив, що ситуація у Луганській області контрольована. Вітер, через який поширювався вогонь, затих.

Як повідомлялось, слідство розглядає чотири версії виникнення масштабних лісових пожеж на території Луганської області.

Крім того, прем'єр доручив розробити програму з недопущення лісових пожеж. Про це пише Громадське.

«Держлісагентство має негайно розробити стратегію боротьби з лісовими пожежами, а також усунення можливості виникнення таких пожеж. В Україні така стратегія розроблена не була»,

— сказав Шмигаль під час брифінгу у Сиротиному Луганської області після наради у штабі з ліквідації пожежі.

За його словами, на Луганщині теж потрібно розробити такий план для того, щоб ситуація з пожежами не повторювалася.

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