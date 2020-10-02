На Херсонщині знайшли задушеним військового

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У Херсонській області знайшли задушеним військовослужбовця. Поліція встановлює обставини його загибелі. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію у Херсонській області.

Подія сталася ввечері 1 жовтня в одному з сіл Каланчацького району, де було виявлено тіло 26-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями. Попередня причина смерті – механічна асфіксія. Остаточну ж причину загибелі має встановити судово-медична експертиза.

Працівники Кланчацького відділення поліції провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що у скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється 25-річний військовослужбовець. Попередньо встановлено, що між двома чоловіками виник конфлікт на ґрунті неприязних відносин, внаслідок чого 25-річний чоловік задушив колегу.

Нині військовослужбовець затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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