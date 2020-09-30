У Луцьку лікар-гінеколог підробляв сутенером та продавав наркотики

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В обласному центрі Волині лікар «Луцького клінічного пологового будинку» займався сутенерством, підшуковуючи повіям клієнтів на вулиці Рівненській. Також чоловік, окрім сутенерства, займався продажем амфетаміну. Про це NNS повідомляє з посиланням на Волинські Новини, які посилаються на вирок Луцького міськрайонного суду.

Так, під час суду встановили, що з 29 січня по 15 квітня обвинувачений, який працює лікарем в КП «Луцький клінічний пологовий будинок», займався сутенерством. Зокрема, чоловік підшуковував повіям клієнтів на вулиці Рівненській, поблизу зупинки громадського транспорту «Берізка», а також організовував зустрічі з клієнтами у саунах та готелях. За свої послуги сутенер брав 200 гривень, натомість повії отримували по 800.

Проте сутенерством лікар пологового будинку не обмежився, також він продавав амфетамін.

Зазначається, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. При укладанні угоди до уваги взяли те, що обвинувачений переніс низку операцій та хворіє важкою формою цукрового діабету.

Суд призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на три роки.

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