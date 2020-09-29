На Запоріжжі 15-річній водій влаштував аварію: загинули троє людей

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У Запорізькій області в місті Пологи 15-річний водій не впорався з керуванням автомобіля, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. В аварії загинули троє людей. Про це повідомила пресслужба поліції Запорізької, пише Громадське, передає NNS.

Так, неповнолітній водій автомобіля Chery не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив перекидання автівки.

Внаслідок аварії пасажир 2005 року народження та чоловік, дані якого наразі встановлюють, від отриманих травм загинули на місці. Ще один чоловік 1981 року народження помер у кареті швидкої допомоги.

Самого водія та 16-річного пасажира з тілесними ушкодженнями різного ступеню госпіталізували.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події, всіх свідків ДТП просять відгукнутися.

Чи можна водити машину у 15 років?

Ні. Однак за рік, у 16, можна починати навчатися водіння автомобіля. А вже повноцінно їздити українське законодавство дозволяє після повноліття.