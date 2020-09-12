Під Сумами розбився літак: є загиблий

- 12 вер. 2020
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У Сумській області впав легкомоторний літак. Про це NNS повідомляє з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій. Інцидент стався вранці 12 вересня у полі поблизу села Дяківка.
«Сталося падіння легкомоторного літака, який попередньо ідентифіковано як Х-32 «Бекас». Пілот загинув»,
– йдеться у повідомленні.
Всього від Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучено 14 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.
У поліції інформують, що літак зачепився за дроти високовольтної лінії електропередач, коли облітав сільськогосподарські угіддя.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 276 «Порушення правил безпеки руху, або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» Кримінального кодексу України.
Обставини надзвичайної події з’ясовуються.