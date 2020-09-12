Під Сумами розбився літак: є загиблий

12 вер. 2020
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У Сумській області впав легкомоторний літак. Про це NNS повідомляє з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.  Інцидент стався вранці 12 вересня у полі поблизу села Дяківка.

«Сталося падіння легкомоторного літака, який попередньо ідентифіковано як Х-32 «Бекас». Пілот загинув»,

– йдеться у повідомленні.

Всього від Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучено 14 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

У поліції інформують, що літак зачепився за дроти високовольтної лінії електропередач, коли облітав сільськогосподарські угіддя.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 276 «Порушення правил безпеки руху, або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» Кримінального кодексу України.

Обставини надзвичайної події з’ясовуються.
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Автор: NNS - Національна служба новин

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