На трасі Київ-Харків страшна автотроща: 5 загиблих, 20 травмованих

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На автодорозі Київ – Харків – Довжанський сталася смертельна автотроща, в якій загинули 5 осіб та 20 отримали травми. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київщини.

Сьогодні, 11 вересня, на початку 4-ї ранку на 47 км автодороги М–03 у Бориспільському районі сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика, повідомили в поліції.

За попередніми даними водій DAF FT95 рухався в бік столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого скоїв виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще із двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ.

Внаслідок автопригоди п'ятеро осіб загинули, двадцять отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.

Наразі на місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.

Всі обставини автопригоди з’ясовують слідчі.

Одночасно у ДСНС повідомляють, що 11 вересня о 03 год. 10 хв. поблизу с. Іванків Бориспільського району внаслідок зіткнення вантажного автомобіля, мікроавтобусу та легкового автомобіля загинуло 4 особи та 12 постраждалих госпіталізовали до лікарні.

Відзначається, що для деблокування від ДСНС залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

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