У Запоріжжі дружина заколола чоловіка шампуром

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У Запоріжжі чоловіка на смерть закололи шампуром для смаження шашликів. У вбивстві підозрюються його дружина та знайомий, повідомляє NNS з посиланням на Національну поліцію у Запорізькій області.

Відпочинок компанії на березі Дніпра та сумісне розпиття алкогольних напоїв завершився раптово виниклою сваркою. Одному з чоловіків завдано смертельні поранення. За вчинення тяжкого злочину затримані двоє осіб.

10 вересня близько 7-ї години ранку до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на березі річки Дніпро, неподалік від спортивно-оздоровчого комплексу виявлено труп чоловіка.

На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група відділу поліції, криміналістична лабораторія ГУНП, працівники кінологічної служби. Під час огляду тіла було виявлено ознаки насильницької смерті – колоті поранення грудної клітини.

За безпосередньої участі керівництва Управління карного розшуку, працівники поліції здійснили невідкладні оперативно-пошукові заходи, націлені на розкриття тяжкого злочину. В результаті, правоохоронці встановили особу загиблого, місцевого жителя 1977 року народження, обставини події та коло підозрюваних осіб.

За попередніми даними, компанія з чотирьох осіб вирішила посмажити шашлики та відпочити на березі річки. В ході розпиття спиртних напоїв виникла сварка, внаслідок чого дружина потерпілого 1979 року народження та його раніше судимий знайомий 1980 року народження за допомогою шампура завдали чоловікові смертельні поранення.

Слідчим Дніпровського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Жінку потерпілого і його приятеля затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального Кодексу України. Досудове розслідування триває. В рамках процесуальних дій вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

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