На Одещині страйкарі заварили себе в цистерні і обіцяють здійснити акт самоспалення (відео)

11 вер. 2020
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В місті Рені Одеської області 9 чоловіків заварили себе всередині цистерни з під дизельного пального через те, що власник нафтобази, де вони працювали 2,5 місяці, не заплатив їм за роботу. Про це NNS повідомляє з посиланням на greenpost.ua.

Люди відчистили величезну цистерну та труби з неї від вугільної смоли, довгий час дихали шкідливими випаровуваннями. А коли вони виконали роботу, власник бази підприємства «Укрчем» Денис Москаленко відмовився оплачувати тяжку працю робітників.

За словами страйкарів, вони захопили з собою багато їжі, води та пального, і якщо ніякої реакції не буде, вони обіцяють себе спалити.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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