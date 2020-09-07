У Рівному викладачка вбила чоловіка і поранила доньку: дитину намагалась добити з іншої зброї

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На Рівному стався резонансний злочин. Жінка застрелила сплячого чоловіка і намагалася вбити власну дитину. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію у Рівненській області.

Інформацію про подію сьогодні, 7 вересня, надав на брифінгу заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк, який прокоментував представникам засобів масової інформації про хід досудового розслідування.

Близько 04:15 за місцем проживання жінка, із незрозумілих поки що мотивів, імовірно через сімейні розбірки, заподіяла поранення своєму чоловікові в голову із травматичної зброї, здійснивши один постріл у скроню.

Повідомлення про те, що у житловому масиві «Криниченька» Рівненського району 45-річна жителька Рівненського району спричинила смертельне поранення в голову, до поліції надійшло близько сьомої ранку п’ятого вересня.

«У ході розпочатого досудового розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України було встановлено, що близько 04:15 за місцем проживання жінка, із незрозумілих поки що мотивів, імовірно через сімейні розбірки, заподіяла поранення своєму чоловікові в голову із травматичної зброї, здійснивши один постріл у скроню, — повідомив Олександр Панасюк. — Після цього вона зайшла у кімнату до своєї дочки, яка також спала, спричинивши один постріл у грудну клітку з цієї ж травматичної зброї».

Однак, сталася затримка у вигляді прихвачення гільзи затвором. Після цього вона взяла попередньо пневматичний пристрій та заподіяла іще два постріли дитині в грудну клітку. Це діяння кваліфіковано як замах на вбивство за частиною 2 статей 15 та 115 Кримінального кодексу України. Малолітню потерпілу зловмисниця відвезла до своїх батьків і повернулася до місця свого проживання, де вчинила спробу суїциду.

Зараз вона затримана в порядку статті 208 КПК та знаходиться в лікувальному закладі. Слідчі повідомили їй про підозру у вчинених злочинах та підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою».

Як додав заступник начальника поліції області, першопочатково підозрювана давала нечіткі, нерозбірливі покази та наразі скористалася своїм правом відповідно до статті 63 Конституції України.

У рамках кримінального провадження призначатимуться усі необхідні експертизи, зокрема й психолого-психіатрична. Слідчі дії тривають. Підозрюваній може загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

У сюжеті ТСН йдеться, що підозрювана – викладач Національного університету в Рівному, кандидат економічних наук, доцент, автор майже півсотні наукових праць. Її загиблий чоловік був комерційним директором на підприємстві будівельної сфери.

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