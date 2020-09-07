Їхали з похорону і зустріли смерть: жахлива ДТП сталася на Волині

- 07 вер. 2020
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У неділю, 6 вересня, ввечері в селі Струмівка Луцького району сталася масштабна ДТП. Легковий автомобіль на високій швидкості протаранив бус. Загинула жінка. Багато людей постраждали, в тому числі – діти, про це NNS повідомляє з посиланням на «Вголос».
Зазначається, що в аварію потрапили легковик “Мерседес” і пасажирський бус. У легковику були чоловік і дитина, у бусі – семеро людей. На місці від отриманих травм загинула одна з пасажирок буса - жінка похилого віку. Разом з тим, травми отримали ще п’ятеро людей, з них двоє – діти.
Один постраждалий потрапив до реанімації, інших рятують травматологи та нейрохірурги.
Зазначається, що пасажири буса їхали з Луцька до села Гаразджа – вони саме поверталися з похорону. Бус зупинився у селі Струмівка, щоб висадити одного з пасажирів. У цей момент у транспортний засіб і врізався легковик.
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