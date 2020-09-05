Жахлива автотроща з 4-ма загиблими сталася на Івано-Франківщині (фото, відео)

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На Івано-Франківщині сталася жахлива ДТП, у якій загинули четверо людей. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію у Івано-Франківській області.

Аварія із загиблими сталася на Коломийщині, де легковик здійснив зіткнення з вантажним автомобілем. За цим фактом відкрито кримінальне провадження і слідчими з'ясовуються всі обставини.

5 вересня о 02:50 надійшло повідомлення на лінію «102» про ДТП в Коломиї на автодорозі «Н-10» сполученням «Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига». На місце негайно прибули працівники управління патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Слідчими встановлено, що водій автомобіля марки «ВАЗ 2102», рухався в сторону Івано-Франківська, а водій «МАН» - в напрямку Чернівців, але здійснив зупинку на зустрічній смузі руху для надання допомоги іншому водію автомобіля «МАН», в якого виникла поломка.

Внаслідок лобового зіткнення чотири людини із легковика загинули на місці події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Пізніше стало відомо, що всі загиблі - чоловіки, віком від 30 до 40 років. Жодних документів при них не було. Зараз поліцейські розшукали осіб, які скоріш за все, їх впізнають.

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