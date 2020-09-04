Жінка вбила п’ятьох своїх дітей і кинулась під потяг

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Мати вбила своїх п’ятьох дітей, а сама кинулась під потяг, але вижила. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком, який посилається на видання Bild.

Жінка кинулася під потяг на вокзалі в місті Дюссельдорф у Німеччині, проте вижила. А в місті Золінген в її квартирі знайшли мертвими п'ятьох дітей. Загинули три дівчинки і два хлопчики, у віці від року до восьми років.

За даними видання, в поліцію звернулася бабуся дітей. Вона стверджує, що її 27-річна донька вбила дітей і забрала з дому шосту дитину. Мати збиралася накласти на себе руки.

За інформацією ЗМІ, жінка кинулася під потяг на вокзалі в сусідньому місті Дюссельдорф, зараз вона знаходиться в лікарні у важкому стані. Її 11-річний син живий. Дитина фізично не постраждала, хлопчик зараз з родичами. Що саме стало причиною трагедії-намагається з'ясувати поліція.

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