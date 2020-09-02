В Житомирі знайшли застреленим 17-річного курсанта-першокурсника (відео)

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У Житомирі застреленим знайшли курсанта військового інституту. Він тільки вступив на перший курс, це було третє його заняття. Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН.

Трагедія сталася під час навчань, на полігоні у наметовому містечку. 17-річному хлопцю видали зброю для тренувань. Після цього він зник. Згодом тіло курсанта з вогнепальним пораненням знайшли біля господарчої будівлі. Попередня версія - самогубство. Начебто біля хлопця знайшли передсмертну записку, яку він адресував дівчині. Справу розслідує військова прокуратура.

Детальніше – у сюжеті:

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