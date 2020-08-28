На Донбасі 7-річний хлопчик підірвався на гранаті

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На Донбасі в окупованому населеному пункті Кипуче хлопчик підірвався на гранаті. Він отримав важкі рани правої ноги, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Про це йдеться у звіті Місії ОБСЄ в Україні станом на 27 серпня.

«14 серпня медперсонал лікарні в н. п. Перевальськ (непідконтрольний уряду, 38 км на захід від Луганська) повідомив, що увечері 7 серпня до них доставили 7-річного хлопчика з важкими вибуховими пораненнями правої ноги внаслідок вибуху гранати»,

— мовиться в звіті.

24 серпня спостерігачі поспілкувалися з людьми, які представилися бабусею і дідусем хлопчика. За їхніми словами, ввечері 7 серпня двоє онуків грали у дворі будинку їхньої дочки.

Там хлопчик підібрав предмет, який вибухнув. Сусід розповідав, що бачив пораненого хлопчика на землі, у нього з ноги текла кров.

В той же день у Кипучому спостерігачі також бачили сліди крові посеред подвір’я біля зазначеного будинку.

Раніше повідомлялося, що в зоні проведення ООС на вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців.