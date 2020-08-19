У Дніпрі чоловіки отруїлися невідомою речовиною, один загинув

19 серп. 2020
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19 серпня у Дніпрі надзвичайники врятували чоловіка та дістали на поверхню тіло без ознак життя іншого. Про це NNS повідомляє з посиланням на регіональне управління ДСНС.

«19-го серпня о 06:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в гаражному кооперативі «Лоцманський» по провулку Садовому Соборного району міста Дніпро, двоє чоловіків без свідомості знаходяться в оглядовій ямі»,

— повідомляють в ДСНС.

Рятувальники, які прибувли на місце події встановили, що в оглядовій ямі одного з приміщень гаражного кооперативу, знаходяться двоє людей без свідомості.

Надзвичайники за допомогою засобів індивідуального захисту органів дихання дістали чоловіків на поверхню та передали працівникам швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.

«Чоловіка орієнтовно 35-и років було госпіталізовано до Дніпровської міської клінічної лікарні №4 з попереднім діагнозом – гостре отруєння невідомою токсичною речовиною. Після медичного огляду пенсіонера (орієнтовно 60-и років), нажаль, медики констатували смерть»,

— йдеться в повідомленні.

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Автор: Маруся Оффон

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