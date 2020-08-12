На очах у мами: на Закарпатті втопився 4-річний малюк

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На Закарпатті у Берегові сталася страшна трагедія. Прямо на очах у мами пішов під воду її чотирирічний син. Врятувати малюка, на жаль, не вдалося. Про це NNS повідомляє з посиланням на місцеве видання Mukachevo.net, яке посилається на власні джерела у правоохоронних органах.

Як стало відомо NNS , хлопчик пішов із своєю мамою на озеро, аби помити килим. 4-річна дитина оступилася та впала у воду. Зазначається, що озеро штучне, і глибина у нього велика одразу біля берега. Вона складає декілька метрів.

Дитину одразу ж кинулися рятувати люди, які знаходилися поблизу. Малюка витягнули з води і доправили до лікарні. Проте у реанімаційному відділенні лікарі констатували смерть дитини від утоплення.

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