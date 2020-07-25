ВІдео моменту - Смертельна ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик та маршрутка (фото)

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У Броварському районі Київської області сталася автомобільна аварія. Біля села Семиполки зіткнулися фура, легковий автомобіль та маршрутка, є загиблі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua, інформує УНІАН, передає NNS.

За інформацією, отриманою NNS, аварія сталася сьогодні, 25 липня, близько 05:00.

Як зазначається, на місці вже працює поліція, рятувальники та медики.

"Зіткнулися фура, легковий автомобіль та маршрутка. Від удару легковик перетворився на купу металу. Маршрутка на боці в кюветі. Є загиблі. На місці медики, поліція і СОГ. Рух утруднений. Будьте уважні і обережні, не поспішайте",

- йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що загинув винуватець аварії.

Попередньо, винуватцем став водій "Фольксвагена", який виїхавши на зустрічну смугу вдарив фуру в ліве колесо, від чого її понесло прямо в лоб автобусу повного людьми.

Завдяки майстерності водія автобуса, який уник лобового удару, отримав удар по дотичній після чого перекинувся і злетів у кювет.

"Винуватець загинув від множинних травм, намагалися реанімувати, але травми були не сумісні з життям. Госпіталізовано 9 осіб в середньої тяжкості. Іншим надавалася допомога на місці. Люди їхали з моря додому. Були сім'ї з дітьми",

- ідеться у повідомленні.

Момент ДТП потрапив на відео: