Захоплення автобусу з людьми у Луцьку: що відомо (відео, трансляція наживо)

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Слідчі поліції Волинської області попередньо кваліфікували за статтею 147 Кримінального кодексу України дії чоловіка, який захопив автобус із пасажирами у центральній частині м. Луцьк, інформує Управління комунікації Національної поліції України, передає NNS.

Відповідну інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України, повідомляють в поліції.

Стаття передбачає кримінальну відповідальність за захоплення заручників. Покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Також повідомляється, що до Волинської області відбув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він координуватиме дії правоохоронних органів на місці події.

Раніше NNS повідомляла, що у центрі Луцька озброєний чоловік захопив автобус із заручниками.

У Департаменті карного розшуку повідомили, що чоловік, який захопив автобус із заручниками в центрі Луцька, перебував на психіатричному лікуванні.

У СБУ уточнили, що кількість заручників приблизно 10 осіб. Раніше повідомлялося по 20 людей, які перебувают у захопленому автобусі.

Головний редактор видання Цензор.Нет Юрій Бутусов повідомив, що терорист зателефонував йому і озвучив свої вимоги



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Фото: konkurent.ua