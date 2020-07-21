У центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю (фото)

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Сьогодні вранці, 21 липня, надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Про це NNS повідомляє з посиланням на поліцію Волинської області.

«В області введений оперативний план «Заручник». Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції»,

— додають правоохоронці.

Керівник поліції Волині Юрій Крошко повідомив, що наразі чоловік не висловлює чітких вимог. Його особу встановлюють. Відомо, що у нього є зброя та вибухівка.

За словами керівника поліції, чоловік опублікував у соцмережах пост з невдоволенням системою, уточнених вимог та претензій він не висуває. Правоохоронці ведуть перемовини та намагаються обмежити доступ цивільних у центральну частину міста.

Як пишуть Волинські новини, близько 10:10 у центрі пролунала автоматна черга. Також вони додають, що на вікнах автобуса, який було захоплено, видно сліди від пострілів.

До мешканців та гостей міста звертаються з проханням поставитись із розумінням та заради власної безпеки не йти та не їхати у центр Луцька. Також людей, чиї родичі можуть перебувати в автобусі і не виходять на зв`язок, зателефонувати до поліції. Про це повідомляє видання Конкурент. Тут також зазначають, що захоплено рейсовий автобус "Берестечко-Краснилівка".

Станом на 11 годину ранку центр міста повністю огороджений. Ані транспорт, ані цивільних не пускають. На місце приїхав навіть БТР нацгрардії.

Начальник ГУ НП у Волинській області Юрій Крошко запевняє, що ситуація під контролем, — пише Інформаційний спротив.

«Ситуація під контролем. Центр міста перекритий, намагаємося не допустити туди цивільних людей, аби ніхто не постраждав.

– зазначив Крошко.

Також він розповів, що чоловік таким чином протестує проти системи. Свої вимоги той опублікував у Твітері. Зокрема, він привітав усіх з днем антисистеми й заявив, що «держава – це перший терорист». Він вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі.

«Правда з вуст 24-х врятує життя сотень», – написав він.

Як пише zPost.me у Телеграм, терорист каже, що в місті є ще один автобус із заручниками. Також говорять про заміновані об'єкти в місті. Зараз вибухотехніки перевіряють територію навколо.

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Фото: Волинські новини