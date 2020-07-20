На Львівщині померла породілля з Covid-19, дитину рятують

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У понеділок, 20 липня, у Жовківській центральній районній лікарні від ускладнень коронавірусної інфекції померла 28-річна породілля, яка у ніч з п'ятниці на суботу народила дитину. Про це NNS повідомляє з посиланням на dailylviv.com.

Як стало відомо NNS , за життя маляти зараз борються лікарні неонатального центру Львівської обласної клінічної лікарні.

Про це повідомив головний лікар Жовківської центральної районної лікарні Ігор Шевців, пише DailyLviv.

За його словами, жінка є мешканкою Яворівського району. До лікарні вагітну жінку госпіталізували з підтвердженим Covid-19. Уночі з п'ятниці на суботу вона через кесарів розтин народила дитину. Зараз за життя немовляти борються неонаталоги неонатального центру Львівської обласної клінічної лікарні.

«Жінці 28 років, вона з Яворівського району. У п 'ятницю вночі вона на 27 тижні вагітності народила дитину через кесарів розтин. Ми зробили все, що могли. Всі спеціалісти, яких тільки можна було залучити: починаючи від обласних і закінчуючи академіком Олександром Паєнком, були залучені. Але врятувати її не вдалося»,

– каже Ігор Шевців.

Подробиць стану здоров'я, з яким жінку госпіталізували до лікарні, лікар не розголошує, до офіційного заключення паталогоанатомів.

Обласний експерт з акушерства і гінекології департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ігор Потапов каже, що були певні проблеми. Які також не називає, поки не будуть дані розтину тіла.

Чому жінку з Яворівського району, у якої були певні проблеми скерували не до Львова, а в районну лікарню?

«Це питання вже слід ставити лікарям Яворівського району»,

- каже Ігор Потапов.

Завідувачка відділення інтенсивної терапії недоношених новонароджених Львівської обласної клінічної лікарні Зоряна Салабай повідомила, що дитина зараз перебуває у їхньому відділенні на штучній вентиляції легень у дуже важкому стані.

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