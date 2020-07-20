Під Сумами стався викид небезпечної речовини, людей закликають не виходити з дому

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Біля села Ганнівка (під Сумами) стався викид одоранту. Одорант - це токсична речовина 2 класу, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Про це 20 липня повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник мера Сум Олександр Журба.

Одорант додають до природного газу, щоб визначити місце аварії у разі витоку. І саме цей запах напередодні і відчули жителі Сум.

"Низька концентрація одоранту в повітрі може викликати подразнення очей і шкіри, спровокувати головні болі, нудоту і проблеми з диханням",

- написав Журба.

Городян закликають по можливості не виходити на вулицю. Також необхідно закрити у будинку всі вікна і провести вологе прибирання.

У Facebook жителі Сум ще звечора 19 липня скаржитись на неприємний запах у різних районах міста, при цьому людей охоплював сильний кашель і було важко дихати, передає УНІАН.

Довідково: Одорант (англ. odorant; нім. Odorierungsmittel n, Odorant m) – речовина, яку додають до газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху, головним чином попереджувального, або за яким визначають місця витікання. Як одоранти використовують меркаптани (етилмеркаптан, метилмеркаптан, пропілмеркаптан, ізопропілмеркаптан тощо) і сульфіди (діетилсульфід, діметилсульфід, діметилдисульфід та ін).

В Україні для одоризації вуглеводневих газів використовують етилмеркаптан (С2Н5SH) – безбарвну прозору рідину, органічну сполуку сірки, яка має різкий неприємний запах. Відомі також інші одоранти: каптан, сульфан тощо.

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