Неповнолітній хлопець загинув в агрегаті комбайна під час збору картоплі на Дніпропетровщині

Завантажте мобільний додаток сайту

У Магдалинівському районі Дніпропетровської області неповнолітній загинув, потрапивши під агрегат працюючого комбайна під час збору картоплі. Про це УНН повідомили правоохоронці, передає NNS.

Подія сталася вчора, 13 липня, під час збору врожаю картоплі.

17-річний хлопець, який з бригадою селян працював у полі, з невідомих наразі причин потрапив під картоплезбиральний комбайн, приєднаний до трактора.

Від отриманих травм хлопець помер на місці.

Відомо, що бригада, в якій працював загиблий, приїхала з Рівненської області.

Наразі встановлюються усі обставини нещасного випадку. Проводиться розслідування.

Раніше ми писали: Підрив авто "Укрпошти": поліція знайшла вкрадені гроші